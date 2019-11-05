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قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء: "إن اتفاق الرياض يهدف إلى بناء المؤسسات واستقرار اليمن"، معرباً عن ثقة المجلس المطلقة في القيادة السعودية.
وذكر "الزبيدي" في تصريحات نشرتها قناة "العربية"، أن الاتفاق مع الحكومة الشرعية سيكبح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع التحالف العربي.
وأضاف أن اتفاق الرياض سيمكّن اليمنيين من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيراني.
وأشار "الزبيدي" إلى أن الجهود العسكرية ستوجّه من اليوم نحو صنعاء؛ لمحاربة الحوثي.
اتفاق الرياض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 06:46 PM
أعرب عن الثقة المطلقة في قيادة المملكة"الزبيدي": اتفاق الرياض يهدف لاستقرار اليمن وبناء مؤسساته
قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء: "إن اتفاق الرياض يهدف إلى بناء المؤسسات واستقرار اليمن"، معرباً عن ثقة المجلس المطلقة في القيادة السعودية.
وذكر "الزبيدي" في تصريحات نشرتها قناة "العربية"، أن الاتفاق مع الحكومة الشرعية سيكبح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسيؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع التحالف العربي.
وأضاف أن اتفاق الرياض سيمكّن اليمنيين من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيراني.
وأشار "الزبيدي" إلى أن الجهود العسكرية ستوجّه من اليوم نحو صنعاء؛ لمحاربة الحوثي.
، "الزبيدي": اتفاق الرياض يهدف لاستقرار اليمن وبناء مؤسساته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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