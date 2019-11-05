، بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة عند توقيع "اتفاق الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كلمة عند توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في قصر اليمامة، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد ولي العهد في كلمته أثناء توقيع "اتفاق الرياض" أن اتفاق الرياض خطوة نحو الحل السياسي، وإنهاء الحرب في اليمن، وقال سموه: "نثق بأن حكمة أبناء اليمن تسمو فوق كل التحديات".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمته: "كل يوم يجتمع فيه اليمنيون هو يوم فرح في المملكة العربية السعودية، ولقد حققنا الكثير لأمن اليمن والمنطقة، وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".

وأشاد سموه بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: "الإمارات قدّمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف". الأمير محمد بن سلمان اتفاق الرياض الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس اليمني ولي عهد أبوظبي