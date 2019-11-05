أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5\11\2010 في السعودية .. وعيار 21 يسجل 181.48 ريال سعودي

أسعار الذهب اليوم في الملكة العربية السعودية شهدت تغيراً ملحوظاً بعد تراجع سعر أوقية الذهب عالميا، حيث تأثرت أسعار الذهب في السعودية وانخفضت بشكل ملحوظ، والذهب بالنسبة للكثير من المواطنين السعوديين أمراً مهم للغاية حيث يعتمد الكثيرون على الذهب في جنى ربحا عاليا من الاستثمار فيه وهناك البعض الاخر يقبلون على شراء الذهب لأنه من المعادن الثمينة والتي تتمتع بقيمة علاية جدا، وخلال السطور التالية سوغ نستعرض عليكم سعر الذهب اليوم بالسعودية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5\11\2019 في المملكة العربية السعودية

يسجل الجرام عيار 24 نحو 181.48 ريال مقابل 48.39 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 166.36 ريال مقابل 44.36 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 158.80ريال مقابل 42.34 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 136.11 ريال مقابل 36.29 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 105.87 ريال مقابل 28.23 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 90.74 ريال مقابل 24.20 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.270 ريال مقابل 338.75 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 181.482 ريال مقابل 48.392 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.644 ريال مقابل 1.505 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في الملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الاعيرة المتداولة في محافظات الملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو رالين.