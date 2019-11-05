السعودية | ولي العهد يجتمع مع رئيس المجلس الانتقالي

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدرا سموه ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي .

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.



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