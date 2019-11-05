السعودية | ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبي يصل الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة, والوفد المرافق له, إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال سموه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الأمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.

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