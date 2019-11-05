هيئة الاستثمار تحذر من مكالمات الاحتيال : لا تعطوا بياناتكم البنكية لمجهولين

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للاستثمار من التجاوب مع مكالمات الاحتيال التي تصل لبعض المواطنين من أشخاص يزعمون أنهم ينتسبون للهيئة ويطلبون تحويل مبالغ مالية.

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وشددت هيئة الاستثمار في بيان لها على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وذلك لتجنب عمليات التحايل الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر في حال تلقي مكالمات أو رسائل إلكترونية مشبوهة من أشخاص يدعون أنهم من منسوبي الهيئة ويطلبون تحويل مبالغ مالية.

وأهابت الهيئة بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة مثل تفاصيل الحسابات البنكية والبيانات الشخصية، مؤكدة على أن منسوبي الهيئة لا يطلبون من العملاء معلوماتهم الشخصية أو تفاصيل حساباتهم البنكية، كما أن كامل التعاملات مع الهيئة وتقديم خدمات الاستشارات اللازمة للشركات المحلية والأجنبية لا يتم إلا من خلال مراكز علاقات المستثمرين المتواجدة في عدد من مناطق المملكة لخدمة كافة المستثمرين، كما أن ممثليها على قدر عالٍ من الوعي بأهمية الحفاظ على سرية معلومات العملاء إضافة إلى أن تواصلهم مع الجمهور لا يتم إلا من خلال قنوات الهيئة الرسمية المعروفة.

وأشارت هيئة الاستثمار إلى أن ممثليها لا يقومون بجمع أي معلومات عن جمهورها، إذ إن تعاملاتها تقتصر فقط على الترخيص للكيانات الاعتبارية “التجارية”، وليس لها أي تعاملات مع الأفراد بصفتهم الشخصية.

وتؤكد الهيئة على أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية لإيقاف تلك الممارسات، كما تدعو إلى التواصل مع الجهات الأمنية المعنية في حال تلقي مكالمات أو رسائل بريدية مشبوهة يدعي مرسلوها أنهم من منسوبي الهيئة.







