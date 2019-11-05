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الانتقالي اليمني: اتفاق الرياض سيمكن من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيراني
قال: سنوجه الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة الحوثيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن اتفاق الرياض سيمكن من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيراني.
وقال المجلس إنه يثق في قيادة المملكة بشكل مطلق وعلى يقين من حرص القيادة السعودية على تحقيق المصالحة.
وأوضح عيدروس الزبيدي رئيس المجلس أن الاتفاق مع الشرعية سيكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لافتًا إلى أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع التحالف العربي لدعم الشرعية.
ويؤكد اتفاق الرياض على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، كما يتضمن الاتفاق آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
ومن أهداف اتفاق الرياض أيضًا، أنه يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
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