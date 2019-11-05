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2019-11-05 محمد بن زايد يصل المملكة لحضور التوقيع على اتفاق الرياض متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة, والوفد المرافق له, إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال سموه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الأمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.







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