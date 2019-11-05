شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يصل الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان , والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الأمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومندوب عن المراسم الملكية.
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