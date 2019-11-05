شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: استثمارات جديدة في شارع الفن وحديقة المطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها)

استحدثت أمانة منطقة عسير أخيراً مختبراً لمتابعة جودة المشاريع المنفذة من خلالها فحص عينات عشوائية من المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع مثل الخرسانة المسلحة والأسفلت والتربة عبر أجهزة دقيقة ومتخصصة، إذ استطاع مختبر الجودة في منطقة عسير تحقيق نتائج إيجابية انعكست على المشاريع التي تنفذها الأمانة التي روعي فيها أهم مواصفات الجودة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم تفعيل المختبر بإدارة الجودة الشاملة بأمانة منطقة عسير أخيراً، إذ باشر طاقم المختبر مزاولة أعماله لما يرد من الأمانة والبلديات من عينات تخص مشاريعها المعتمدة والمنفذة.

وأشار إلى أن دور المختبر يكمن في عملية التنسيق ما بين الجهة المشرفة والجهة المنفذة، بعد إشعار الجهتين للمختبر من أن هناك مشروعاً منفذاً يتطلب إجراء الاختبارات المطلوبة قبل استلامه من الجهة المشرفة. فيما يتم تحديد المطلوب من العينات، ومن ثم يتم الشخوص على مواقع المشاريع المراد استلامها، وأخذ العينات منه ومن ثم ترقيمها وتوجيهها للمختبر لإجراء الاختبارات اللازمة ومن بعدها تتم إظهار النتائج لمطابقة المواصفات الفنية والتصميمية المعتمدة من عدمها، موضحاً أن المختبر يقوم بتحديد الموقع المستهدف من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها والجهات الحكومية الأخرى، ويتم تجهيز المعدات والآلات الخاصة لإجراء تلك الاختبارات، ليتم فيما بعد إظهار النتائج وذلك لتأكد من جودة تنفيذ المشاريع وتشمل الاختبارات الأسفلت أو الأتربة أو الخرسانة مسلحة وغيرها.

Advertisements

وقال إن المختبر يتكون من أقسام عدة أبرزها قسم اختبارات الأسفلت، وقسم اختبارات التربة وقسم اختبارات الخرسانة المسلحة، حيث يقوم كل قسم بإجراء الاختبارات المطلوبة حسب المواصفات والمقاييس، ويكمن دور المختبر في إجراء الاختبارات للمشاريع التي تأتي تحت إشراف إدارة التنسيق بالأمانة، إذ لا يتم إخلاء طرف أي مقاول حتى يتم إجراء الاختبارات المطلوبة.

يذكر أن المختبر جاء بدعم ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ما سيكون له دور في مساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة على إيجاد الحلول وضمان جودة المشاريع.

من جهة أخرى، استثمرت أمانة منطقة عسير عدداً من المواقع في شارع الفن وحديقة المطار بمدينة أبها، بعد توقيع عقود استثمارية مع مستثمرين وطنيين وفق الاشتراطات المعمول بها. وأوضح وكيل الاستثمار وتنمية الإيرادات بأمانة منطقة عسير فيصل الغانم أن شارع الفن أصبح محطة جذب للزوّار والسياح وبات مزاراً يومياً لكافة شرائح المجتمع.

موضحاً أن الأمانة قامت أخيراً باستثمار موقع حديقة المطار لمدة 7 سنوات من خلال متابعة استكمال بعض التراخيص اللازمة للمنشآت المقامة بالحديقة من قبل المستثمر، والتي تشمل مطاعم وكافيهات ومواقع الألعاب، حيث تمت مطالبة المستثمر بتسريع إجراءاتها واستكمال المباني والتوجيه بتحسين نوعية الخدمات المقدمة بها، إضافة إلى أنه تم استثمار عدد من المواقع بشارع الفن.