شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الجوف»: تعلن أسماء المرشحات على وظائفها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أعلنت أمانة منطقة الجوف أسماء المرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها في 20/ 1 / 1441هـ. ودعت أمانة الجوف المرشحات إلى مراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة (المبنى الرئيسي، الدور الثاني) بمدينة سكاكا، مصطحبين معهم الوثائق التالية: Advertisements 1- أصل وثيقة التخرج 2- الهوية الوطنية وللاطلاع على الأسماء على الرابط التالي: http://www.amanataljouf.net/NewsCenter/Pages/أسماء-المرشحات-النهائية-على-وظائف-أمانة-الجوف-.aspx



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