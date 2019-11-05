شكرا لقرائتكم خبر عن «الرصد الإسكاني»: اكتمال 250 ألف وحدة سكنية.. و248 ألف تحت الإنشاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ أكثر من 248 ألف وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق نحو 250 ألف وحدة سكنية في ذات الفترة.

وبالمقارنة بين بيانات الربع الثالث للعام 2019 مع بيانات مثيلة من العام السابق، يتضح نمو يقدر بـ5.3% في عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء، و7.13% في عدد الوحدات الجديدة الداخلة إلى السوق، وهو ما يمثل محصلة التكامل بين جهود الوزارة ومبادراتها في كافة المجالات لتحفيز العرض وتمكين الطلب، ورؤيتها القائمة على تحقيق التوازن بين العرض من جهة وبين الطلب المتنامي من جهة أخرى، والتقليل المستمر للفجوة بينهما، كما يوضح الأثر الإيجابي للسياسات التي تبنتها الوزارة والتي تصب في صالح زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية أمام تلك الأسر بما يلبي رغباتها واحتياجاتها.

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وتأتي منطقة مكة المكرمة في مقدمة المناطق بعدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء حتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد 68.579 وحدة سكنية تليها الرياض بـ53.171 وحدة سكنية، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ29.436 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في المناطق للربع الثالث من 2019، فتأتي أيضاً منطقة مكة المكرمة بالمقدمة بعدد 70.409 وحدات سكنية، تليها الرياض بـ51.981 وحدة سكنية، كما تأتي المنطقة الشرقية ثالثة من حيث عدد الوحدات السكنية الجديدة «المكتملة» بـ28.627 وحدة سكنية.

وتأتي مؤشرات بناء المساكن حتى الربع الثالث استناداً على مركز الرصد الإسكاني، الذي أطلقته وزارة الإسكان للعمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.