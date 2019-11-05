، "الديحاني".. حضور كويتي غير مسبوق في أمسيات الشعر بموسم الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - "آل لبيد" قدّم أنشودة وطنية بعنوان "سلمان" تفاعل معها الجمهور

شهدت الأمسية الشعرية الرابعة على مسرح أبو بكر سالم في "البوليفارد" حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وتعدّ الأمسية التي أقيمت ضمن فعاليات "موسم الرياض"، الأولى في استضافة شاعر كويتي، حيث أحياها الشاعر الكويتي شريان الديحاني، والمنشد حسين آل لبيد، وقدمتها الإعلامية بدور أحمد، التي قالت: اليوم سنقدم شعراء من الجيل الجديد المبدع.

وافتتح "الديحاني" الأمسية بقوله: باسمي وباسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الصباح وشعب الكويت أهنئكم على هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف: يعد هذا هو الظهور الأول لي في الرياض وأمسيات الرياض، وأشكر القائمين وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، وكذلك الأخ الشاعر عبدالله حمير القحطاني، وسلطان الحويماني، وسأقدم في أمسية اليوم كل ما تريدون وكل جديد.

وبدأ بقصيدة "عذراً وانا دايماً أكون الحيادي" ثم قصيدة "أنا المشتاق"؛ تلبيةً لطلب الجمهور "العنصر النسائي"، ثم قدم قصيدة "نوارة القلب".

وقال "الديحاني": الكثيرون يعتقدون أن قصائدي غزل، وهذا غير دقيق.

وألقى قصيدة "الله يأخذني معاك"، وردد مع الجمهور قصيدة "صباح الخير"، ثم التقط مع الجمهور عبر سنابه لقطة للذكرى.

وقدم المنشد حسين آل لبيد أنشودة وطنية بعنوان "سلمان" تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وظهرت بإخراج إبداعي عبر المسرح بصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والعلم السعودي، مع انتشار اللون الأخضر.

وقال: أرحب بالجمهور والحضور، وشرف لي أن أقدم شيئاً للوطن ولموسم الرياض، وأطلب من الجمهور تحية لأبطال الحد الجنوبي، ومن ثم قدم أنشودة للجنود في الحد الجنوبي تغنى فيها للسعودية والإمارات.

يشار إلى أن الأمسية شهدت حضور عدد من نجوم الشعر والإعلاميين؛ منهم الشاعر الكويتي ناصر السبيعي، وزياد بن نحيت، والشاعر خالد المريخي.

وأعلنت اللجنة أن الأمسية القادمة سيحييها الشاعر سعيد بن مانع، والمنشد عبدالكريم الحربي بتاريخ 18/ 11/ 2019م.

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