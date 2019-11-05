محمد بن مسعود - الدمام - كشفت على 4,860 شخصًا ووزعت 800 نظارة و4,200 قطرة للعيون أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فمبت بجمهورية الكاميرون أمس، 219 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 4,860 شخصًا ووزعت ما يقارب 800 نظارة و 4,200 قطرة للعيون، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء الحملة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. مركز الملك سلمان للإغاثة الكاميرون 05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 05:14 PM Advertisements كشفت على 4,860 شخصًا ووزعت 800 نظارة و4,200 قطرة للعيون الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 219 عملية جراحية الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 219 عملية جراحية أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فمبت بجمهورية الكاميرون أمس، 219 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 4,860 شخصًا ووزعت ما يقارب 800 نظارة و 4,200 قطرة للعيون، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء الحملة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. الكلمات المفتاحية ، الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 219 عملية جراحية ،

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