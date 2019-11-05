ندي باعشن تتصدر التريند..تستفز السعوديين وتُهاجَم بالنار

قام النشطاء السعوديين بمهاجمة ندي باعشن ولمن لا يعرفها فهي كاتبة مقالات، وسيدة أعمال ذات جنسية سعودية، حيث أنها قامت بالظهور مؤخراً علي احدي القنوات الفضائية، وانتشر الجدال فيما بين المواطنين السعوديين بالكامل، وذلك لأنها أساءت لهم، وننشر لكم في هذه المقالة باقي تفاصيل الحادثة لذا تابعوا معنا!.

سبب مهاجمة السعوديين لندي باعشن

قامت سيدة الأعمال السعودية “ندي باعشن” بعد ظهورها باحدي الفضائيات بالقول بأن: ” معظم سكان الحجاز حضارم”، وقد أشارات كذلك بأن كافة من يسكن بمنطقة الحجاز فأصله يمني، وقد واجهت سيدة الأعمال السعودية بعد تلقاء هذه الكلمة العديد من الانتقاضات وكذلك فتحت علي نفسها النار، حيث اتهمها بعض السعوديين بأنها كاذبة، وقال البعض بأنها تريد أن تقوم بعمل تفرقة عنصرية، وطالب الجميع محاسبتها ضمن القانون، وقد تصدرت سيدة الأعمال السعودية “ندي باعشن” التريند السعودي، وأصبح هو الخبر السعودي الأول.

رد ندي باعشن علي انتقادات السعوديين

بالطبع كونك مشهورٌ، ولك مكانةٌ عظيمة في البلد يجعلك مجبر للاعتذار والرد علي آراء المعترضين، وهذا ما فعلته سيدة الأعمال السعودية فور ظهورها “ندي باعشن”، حيث قالت الآتي:

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أنا بالغلط قلت “كل الحجاز حضارم” وهذا بسبب “الربشه” اللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل

كما أنها أضافت علي هذا الكلام، وقالت بأنها قد تعرضت للتجريح، ولكن لا يهمها الأمر بتاتاً، وما حدث في اللقاء التليفزيوني كان بمثابة إثارة المستمعين وجذب الانتباه فقط، وكل ما يحذو اهتمامها هو أن تكون السعودية بلداً مستقرة، ونصحت المواطنين السعوديين بألا ينظروا للأمور التافهة والغير هامة، والأهم هو أن يعيشوا في أمان وسلام في بلدهم، كأنهم رجلٌ أو إمرأةٌ واحدة؟

ما معني الحضارم

بالطبع إن لم تكن سعودياً فلن تفهم كلمة الحضارم، وقد جذبت انتباهك هذه الكلمة، وننتقل معكم الآن لمعرفة الحضارم، والحضارمة هو لفظ يتم إطلاقه لكل من ينتسب لحضرموت، الموجودة بجنوب شبه الجزية العربية، حيث أنهم دخلوا الإسلام في السابع هجرياً، عندما آتاهم الرسول -صلي الله عليه وسلم-.