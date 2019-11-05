أمر ملكي بتعيين العساف عضواً بمجلس الشؤون السياسية والأمنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، بتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وكان خادم الحرمين قد أصدر في وقت سابق، أمراً ملكياً بإعفاء العساف من منصبه وزيراً للخارجية وتعيينه وزير دولة عضواً بمجلس الوزراء.

وتضمن الأمر الملكي الصادر الشهر الماضي تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية خلفاً للعساف.

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