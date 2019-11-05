تطوير تصدر بياناً حول وفاة سائق حافلة مدرسية أثناء القيادة.. والطالب يروي كيف نجح في إيقافها

أصدرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بياناً صحفياً، بشأن حادِثة وفاة سائق حافلة مدرسية أثناء القيادة، مؤكدة نبأ وفاة السائق يوم أمس الإثنين بمنطقة تبوك، فيما روى الطالب الذي تصرف وأوقف الحافلة كيف نجح في السيطرة عليها.

وأبانت الشركة في بيانها أن سائق الحافلة تُوفي بعد أن فأجاته سكتة قلبية أثناء قيادته الحافلة، وأن أحد الطلاب بادر بالتصرف وأوقف الحافلة دون أن وقوع إصابات.

بدوره، روى الطالب نهار العنزي، الذي يدرس بإحدى مدارس تيماء التابعة لمنقطة تبوك، كيف نجح في السيطرة على الحافلة وإيقافها بعد وفاة السائق، مبيناً أن السائق شعر بالإعياء أثناء نقلهما هو وأخيه فائز صباح أمس إلى المدرسة، فركب هو بجواره، ثم بعد قليل أغمي عليه وأصبح يناديه ولا يجيب.

وأضاف وفقا لــ “عكاظ” أنه لاحظ وأخيه فائز أن السائق فقد السيطرة على الحافلة، فانحرفت واصطدمت بإحدى الصبّات على الطريق، فبادر بالإمساك بمقوَد القيادة ووضع قدمه على الفرامل بمساعدة أخيه، فتمكنا من إيقافها دون أن يتعرضا لإصابة، فقط حدث تضرر بسيطة للحافلة.

يذكر أن مدير مكتب تعليم تيماء فواز الفقير كان قد أشاد بتصرف الطالب نهار العنزي، وأجرى اتصالاً به للاطمئنان عليهم، في حين أقيمت صلاة الجنازة على جثمان السائق أمس بعد صلاة العصر في تيماء.