قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج.
وبحسب “عكاظ”، أوضح “المنيع”، أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.
وكانت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري طالبت بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.
وأضافت: «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها؟».
كانت هذه تفاصيل خبر المنيع: يجوز للمرأة أن تشترط العصمة بيدها في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.