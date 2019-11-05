المنيع: يجوز للمرأة أن تشترط العصمة بيدها في هذه الحالة

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج.

وبحسب “عكاظ”، أوضح “المنيع”، أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.

وكانت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري طالبت بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.

وأضافت: «الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها؟».