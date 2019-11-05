حقيقة التسجيل الصوتي المتداول لمخالفة الجلابية السودانية للذوق العام واعتبارها ثوب نوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي لمقيم سوداني ، يزعم فيه أن رجل أمن قام بإيقافه وأراد مخالفته لارتدائه الجلابية السودانية.

وخلال التسجيل الصوتي ، يقول السوداني أن رجل الأمن أعتبر ما يرتديه المقيم هو ثوب للنوم ، وأعفاه من تحرير مخالفة للذوق العام لكن بشرط ألا يرتديها مرة أخرى .

فيما كشفت مصادر بحسب عكاظ ، أن التسجيل الصوتي مفبرك ، ولا صحة لتحرير مخالفات تخص الزي السوداني.