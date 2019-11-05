مُسنة دخلت مستشفى للعلاج من السكري فخرجت بعاهة مستديمة.. وصحة الباحة ترد- فيديو

روت مواطنة من منطقة الباحة واقعة تعرّض والدتها للإهمال في أحد مستشفيات المنطقة؛ حيث دخلت للعلاج من مضاعفات مرض السكري فأُصـيبت بتقرح سريري وتعفُّن؛ بسبب انتشار البكتيريا في المستشفى.

وقالت حنان ابنة المواطنة المسنة في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن والدتها استُقبلت في الطوارئ ونُقلت للعناية الخاصة؛ لعدم وجود سرير في العناية المركزة، ثم عزلت للاشتباه في إصـابتها بفيروس كورونا، ولكن التحاليل أثبتت عدم إصـابتها.

وأضافت أن والدتها أُعيدت مرة أخرى للعناية الخاصة، وانتشرت البكتيريا في جسمها وحدث لها تقرُّح في الـدم ما زالت تعاني منه حتى الآن، مبينة أن كل مَن يدخل العناية الخاصة يصـاب بتقرحات؛ بسبب انتشار البكتيريا في المكان.

وأوضحت حنان أن المستشفى حاول في البداية التكتم على الأمر، قبل أن يعترف بأن البكتيريا منتشرة في المكان، مبينةً أنها قابلت المدير الطبي وأخبرها بأن هذا يحدث في أكبر مستشفيات العالم، مشيرة إلى أن المستشفى رغم أنه الأكبر في الباحة لكنه يعاني من الإهمال ورائحة الـدم تملأ أرجاءه.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أن المريضة في سن متقدمة وتعاني العديد من الأمراض، وعندما دخلت المستشفى كانت تعاني مضاعفات بسبب هذه الأمراض.

وأكد الشطي أن إصـابة المريضة بتقرحات سريرية غير مقبول، ولو ثبت وجود قصور فسيحاسب المسؤول ولكن حتى الآن لم يثبت ذلك، مبيناً أن باب المديرية مفتوح للمواطنة للتواصل معها والاستماع لشكواها.