مدير جامعة نجران يدشن ملتقى العمل التطوعي

دشن مدير جامعة نجران فلاح فرج السبيعي ملتقى العمل التطوعي 2019، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، حيث يستمر لمدة شهر كامل ويُقدم عددا من البرامج التطويرية المتنوعة، وتنفذ الفرق التطوعية العديد من المبادرات داخل الجامعة وخارجها. وتم خلال التدشين بث عرض مرئي اشتمل على الدورات التدريبية التي سيقدمها الملتقى، والفئات المستهدفة والتي تشمل طلاب وطالبات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومجتمع المنطقة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي يتضمنها الملتقى. وأكد مدير الجامعة أن الملتقى يشكل خطوة سباقة للجامعة تضاف لما قدمته الجامعة خلال الأعوام الماضية من مبادرات هادفة إلى التطوير والتوعية بما يخدم المجتمع. وأضاف السبيعي أن الجامعة كونها مؤسسة تعليمية حرصت خلال هذا الملتقى على ترسيخ مبدأ التطوع لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وإكساب الطلاب المهارات والمبادئ الإنسانية التي تندرج تحت مفهوم التطوع. من جهته أوضح المشرف العام على الملتقى سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية جبران مرعي القحطاني أن أهداف الملتقى تشمل تأهيل المتطوعين، وتطوير مهاراتهم الشخصية، وتنفيذ عدد من المبادرات التطوعية داخل الجامعة وخارجها، وإبراز جهود الجامعة في المجالات التطوعية. وبيّن القحطاني أن الملتقى يشتمل على أكثر من 28 عنوانا تدريبيا، تُنفذ في 14 مقراً داخل وخارج الجامعة، حيث خُصصت العديد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات والتي تهدف إلى تأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية بشكل احترافي، ولإعداد قيادات مستقبلية واعدة من الشباب والفتيات في العمل التطوعي، فيما خُصصت العديد من البرامج التدريبية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس، تُسهم في تأهيلهم لتوجيه ودعم العمل التطوعي، كما يشمل الملتقى ورشتين تدريبيتين للمجتمع المحلي بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة نجران، إضافة إلى قافلة صحية تطوعية ستتنقل بين عدد من محافظات المنطقة لتقديم الخدمات الطبية لكافة أفراد المجتمع.



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