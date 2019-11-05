السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل المستشار الإداري المعين بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف



الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، المستشار الإداري بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف كامل بن عبدالحميد الخطي.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة أعزها الله حريصةٌ على تطوير أداء مختلف الأجهزة الحكومية، وتسعى لتمكينها من العمل وفق أفضل الممارسات والتطبيقات في الأداء الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مشيراً إلى أن المستفيد يسعى للحصول على الخدمات بشكلٍ ميسر، والعمل الجاد على التطوير والتحسين المستمر، والاستماع لآراء المستفيدين وتحقيق تطلعاتهم، متمنياً سموه للخطي التوفيق والإعانة في مهام عمله.

من جهته عبر المستشار الإداري بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ سديدة، وكلمات محفزة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، مثمناً الحرص والاهتمام من سمو أمير المنطقة الشرقية.

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16:47ت م

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