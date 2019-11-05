السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يجتمع بمديري عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة



‏‎عرعر 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

‏‎اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، بمدير عام مكتب خدمات المياه المهندس عافت الشراري ، ومدير جمرك جديدة عرعر خالد العطوي ومدير مطار عرعر مازن العسيري ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإمارة.

وأطلع سموه خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار حرص ومتابعة سموه لتحقيق التميز المؤسسي على خطة كل إدارة وفقاً لرؤية 2030 ومستهدفاتها التنموية، والمشاريع القائمة والمنجزات المتحققة والفجوات وكيفية معالجتها .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاجتماع أهمية بناء الخطط الاستراتيجية وفق مستهدفات الرؤية وأهداف الوزارات ومبادراتها، إضافة لاحتياجات المنطقة وميزاتها النسبية إضافة لمتطلبات التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأشار سموه إلى أن ما أنجزته شركة المياه فيما يتعلق برفع نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي ، وخفض نسبة الفاقد في شبكة المياه ، والإستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً بما يحقق استدامة الموارد ودعم التنمية البيئية بالمنطقة، اضافة لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

كما اطلع سموه على خطة ومشاريع وانجازات جمرك جديدة عرعر في إطار الاستعدادات لافتتاح مركز جديدة عرعر الحدودي في إطار التوجهات المعلنة بشأن التبادل التجاري واستقبال المزيد من الحجاج والمعتمرين، ووجه سموه بضرورة التنسيق مع فرع وزارة التجارة والغرفة التجارية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

واطلع سموه أيضاً على التقدم في تنفيذ مشروع مطار عرعر الجديد ومرافقه المتعددة وفق الخطة الزمنية للمشروع, مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية ، متطلعًا لأن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية لاسيما اللوجستية منها في مجال نقل الافراد والبضائع والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مركز جديدة عرعر للتبادل التجاري.

وناقش الاجتماع ، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي.

‏// انتهى //

16:03ت م

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