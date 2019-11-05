السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية المكلف يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة



المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حمد آل الشيخ، رأس مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم, الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة.

واستهل الدكتور العتيبي الاجتماع بكلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد, والذي سيفتح مجالات التميز والمنافسة العالمية لكافة الجامعات ويمنحها المزيد من أدوات تحقيق الكفاءة والجودة, مقدمًا الشكر لمعالي وزير التعليم على ما يبذله من جهد في سبيل صدور النظام بهذه الصورة المميزة, ومهنئاً جميع منسوبي الجامعة على هذا النظام.

كما ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس, واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

16:00ت م

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