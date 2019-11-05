السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات المروحية



الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات المروحية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة" المهندس فواز بن محمد الشرعبي، وعددا من منسوبي الشركة.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما يحظى به قطاع الطيران من دعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة –أعزها الله-، مؤكداً سموه أن قطاع الطيران واعد بما فيه من فرص وما يملكه من مقومات، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من برامج دعمٍ وتحفيز، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة يقود قاطرة التنويع في الفرص الاقتصادية.

وبين سموه أن المنافسة في هذا القطاع ستسهم في تطويره، وفتح المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، كما اطلع سموه على شرحٍ موجز عن خدمات وأعمال الشركة التي تشمل التنقل الخاص، وبناء المهابط الجوية، والرحلات السياحية، والإسعاف الجوي، مشيداً سموه بما حققته الشركة خلال عمرها القصير، متمنياً لمنسوبيها التوفيق والسداد، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات المروحية المهندس فواز الشرعبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه ودعمه واهتمامه لأعمال الشركة، مبيناً أن الشركة تسعى لتقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية التي تعد واعدة وزاخرة بالفرص في قطاع الطيران، مؤكداً أن حرص ودعم سموه سيسهم في تطوير وتيرة تقديم الخدمات في المنطقة.

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15:57ت م

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