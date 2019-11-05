السعودية اليوم / سمو محافظ حفرالباطن يشهد توقيع اتفاقية بين صحة المحافظة والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية



حفر الباطن 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم , توقيع اتفاقية تعاون بين صحة المحافظة ويمثلها مدير عام الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي , والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ومثله الدكتور أحمد بن سليمان العسكر ، ووقعها نيابة عنه مدير السجل السعودي للتبرع بالخلايا الجدعية الدكتورة دنيا جودة.

وتهدف الاتفاقية لإنشاء قاعدة بيانات للأفراد الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية التي تسهم بإذن الله تعالى في علاج بعض أمراض الدم مثل سرطان الدم وفشل النخاع وأمراض الدم الوراثية .

ويستفيد من السجل بشكل رئيس المرضى الذين لم يجدوا متبرعًا مطابقًا من بين أقاربهم ، إضافة إلى المحافظة على سرية معلومات المسجلين، والحرص على توفير بيئة صحية وآمنه للمسجلين، والتأكد من الحصول على استمارة الموافقة وصحتها، والتأكد من دقة معلومات المسجل ووضع الرمز الرقمي على العينة وسلامتها، وتوافقها مع هوية المسجل.

وأثنى سمو محافظ حفر الباطن على هذا التعاون النبيل الذي يسهم في إنقاذ حياة الآخرين، مؤكدا فخره واعتزازه بمثل هذه الأعمال النبيلة التي تميز مجتمعنا بالبذل والعطاء، وهي من الأهداف السامية التي تحظى بدعم كبير من ولاة الأمر - أيدهم الله - ويحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

// انتهى //

15:55ت م

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