السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يلتقي بقيادات وسائل إعلام أجنبية في إندونيسيا



جاكرتا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي اليوم بقيادات ورؤساء تحرير عدد من القنوات العاملة في إندونيسيا وهم : قناة CNN Indonesia ، وقناة Trans 7 ، وقناة CNBC، وموقع ديتك دوت كوم الإخباري.

وتناول اللقاء حجم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

// انتهى //

15:40ت م

0152



جاكرتا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي اليوم بقيادات ورؤساء تحرير عدد من القنوات العاملة في إندونيسيا وهم : قناة CNN Indonesia ، وقناة Trans 7 ، وقناة CNBC، وموقع ديتك دوت كوم الإخباري.وتناول اللقاء حجم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، والرسالة التي يؤديها الإعلام في مختلف المجالات، ومجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور رئيس قسم الشئون الاعلامية والثقافية بالسفارة فواز العثيمين.// انتهى //15:40ت م0152

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.