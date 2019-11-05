السعودية اليوم / أمين محافظة جدة يزور معهد الإدارة العامة لدراسة وتعزيز سبل التعاون



جدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

زار معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، اليوم ، معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة لمناقشة سبل التعاون في مجالات التدريب والاستشارات أثناء الاجتماع .

وكان في استقباله معالي مدير عام معهد الإدارة مشبب القحطاني ، ومنسوبي المعهد .

وأكد معالي الأمين على أهمية مواكبة توجهات القيادة والوصول بعمل الأمانة إلى المستوى الذي يحقق تطلعاتها ، وضرورة تطوير منظومة العمل وتكثيف برامج تدريب وتطوير أداء منسوبي الأمانة الوظيفي ، والذي من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتم تشكيل فريق عمل بين الأمانة والمعهد لوضع الخطط التدريبية ، وكذلك الاحتياجات الاستشارية من أجل تطوير العمل بينهما وإنجاحه.

// انتهى //

15:33ت م

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