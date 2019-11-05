رويترز: أرامكو ستدرج 2 % من أسهمها في تداول والتسعير 5 ديسمبر

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت وكالة رويترز عن مصادرها أن فترة اكتتاب الأفراد في شركة أرامكو سوف تنتهي في 26 نوفمبر مشيرة إلى أن فترة اكتتاب المؤسسات تنتهي في 4 ديسمبر بينما يتم التسعير يوم 5 ديسمبر المقبل.

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وأوضحت أن أرامكو ستدرج 2 % من أسهمها في البورصة السعودية.

وفي وقت سابق كشفت رويترز أن التقييم المحتمل، غير الرسمي، لشركة أرامكو قد يصل 2.3 تريليون دولار، متجاوزًا بذلك توقعات المملكة التي كانت ترى أن تصل قيمة شركة النفط الأكبر في العالم إلى تريليوني دولار.