شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. رئيسة سنغافورة في رحاب المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-05 شاهد الصور.. رئيسة سنغافورة في رحاب المسجد النبوي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زارت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدت الصلاة فيه, وتشرّفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامتها لدى وصولها المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .







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