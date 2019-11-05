، قبل النهائي "الآسيوي".. "أوراوا" الياباني يواصل النزيف ويخسر للمرة الثانية على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبيل أيام قليلة من خوض مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا في الرياض بين الهلال وأوراوا، جدد الفريق الياباني أحزان جماهيره.

وانتهت منذ قليل مباراة أوراوا أمام كواساكي بهزيمة الأول بهدفين نظيفين ليثير الفريق قلق محبيه وعشاقه قبل مباراته مع الهلال .

وقابلت جماهير الفريق الياباني خسارته الثانية على التوالي بصافرات الاستهجان على مستوى الفريق، علماً أن أوراوا الخليج 365 وأن خسر أيضاً من كاشيما بهدف نظيف قبل أيام قليلة .

يذكر أن آخر ثلاث مباريات للفريق الياباني قد شهدت تعادله أمام هيروشيما وخسارته أمام كاشيما وكواساكي في حين شهدت نتائج الهلال آخر ثلاث مباريات خسارته أمام النصر وتعادله أمام الفتح وفوزه على عرعر .أوراوا