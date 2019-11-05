- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - شن رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم هجوماً نارياً على بعض ممن أسماهم "محسوبون" على النصر، لكنهم في الحقيقة لا يهتمون إلا بمصلحة جيوبهم!.
وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيس ناديها السابق مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، حيث تحدث في البداية عن الفريق وأنه قوي كونه يملك لاعبين ومديرًا فنيًا أقوياء.
وفي الفيديو المتداول قسّم السويلم النصراويين إلى قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.
أما القسم الآخر فقال عنهم إنهم نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحاً أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.
ووجه السويلم رسالة لهم قال فيها إن هؤلاء، وأسماهم بـ"شلة البلوت" لا قيمة لهم ولا يساوون شيئاً ولا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.سعود السويلم شلة البلوت النصر
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 03:52 PM
شن رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم هجوماً نارياً على بعض ممن أسماهم "محسوبون" على النصر، لكنهم في الحقيقة لا يهتمون إلا بمصلحة جيوبهم!.
وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيس ناديها السابق مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، حيث تحدث في البداية عن الفريق وأنه قوي كونه يملك لاعبين ومديرًا فنيًا أقوياء.
وفي الفيديو المتداول قسّم السويلم النصراويين إلى قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.
أما القسم الآخر فقال عنهم إنهم نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحاً أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.
ووجه السويلم رسالة لهم قال فيها إن هؤلاء، وأسماهم بـ"شلة البلوت" لا قيمة لهم ولا يساوون شيئاً ولا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.
، "سعود السويلم" يفجّرها: "شلة البلوت" محسوبون على "النصر" لا يهمهم إلا مصلحة جيوبها! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود السويلم" يفجّرها: "شلة البلوت" محسوبون على "النصر" لا يهمهم إلا مصلحة جيوبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.