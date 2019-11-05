، "الغذاء والدواء": المملكة خالية من بودرة أطفال جونسون المحتوية على "أسبيستوس" ،

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو المملكة العربية السعودية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة "أسبيستوس" المحظورة في صناعة منتجات التجميل.
وذكرت "الغذاء والدواء" أنها رصدت خبراً صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.
وأضافت أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.
وقامت الهيئة، على مدى الأعوام الماضية، ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل بعد التسويق، بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبستوس (Asbestos).
وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.هيئة الغذاء والدواء المملكة العربية السعودية بودرة أطفال
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 03:44 PM
دعت المستهلكين إلى عدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من الخارج
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلو المملكة العربية السعودية من تشغيلة بودرة أطفال جونسون التي كشفت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن احتوائها على شوائب من مادة "أسبيستوس" المحظورة في صناعة منتجات التجميل.
وذكرت "الغذاء والدواء" أنها رصدت خبراً صدر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص سحب تشغيلة رقم 22318RB من منتج بودرة أطفال جونسون (Johnson’s baby powder) لاحتوائه على شوائب من مادة الأسبيستوس (Asbestos) المحظورة في صناعة منتجات التجميل.
وأضافت أنها تأكدت بالتعاون مع الشركات المستوردة للمنتج من خلو الأسواق المحلية من تلك التشغيلة.
ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام تلك التشغيلة في حال حصلوا عليها من مصادر أخرى خارج السعودية.
وقامت الهيئة، على مدى الأعوام الماضية، ضمن برنامج متابعة منتجات التجميل بعد التسويق، بالتحقق من مطابقة منتجات بودرة التالك بمختلف أنواعها للمواصفات من خلال سحب عينات من تلك المنتجات وتحليلها وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية خلوها من مادة أسبستوس (Asbestos).
وتستمر الهيئة في التحقق من سلامة المواد المكوّنة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات النظامية في حال أثبتت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.
، "الغذاء والدواء": المملكة خالية من بودرة أطفال جونسون المحتوية على "أسبيستوس" ،
المصدر : الخليج 365
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