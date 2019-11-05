، خبير طقس: حالة مطرية وعدم استقرار جوي تشمل عدة مناطق وهذا توقيتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحربي" يهيب بأهمية متابعة النشرات الجوية وتنبيهات الإنذار المبكر

تَوَقّع خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة علي الحربي، أن تتأثر أجواء المملكة العربية السعودية ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الثاني، بحالة مطرية نتيجة عدم استقرار جوي، يشمل مناطق واسعة.

وفي التفاصيل قال "الحربي" لـ"الخليج 365": من المتوقع نشوء حالة عدم استقرار جوي تتأثر بها المملكة العربية السعودية ابتداءً من نهاية هذا الأسبوع وتستمر إلى نهاية الأسبوع الثاني، وربما تستمر أكثر، وذلك ناتجة عن تقدم أخاديد علوية باردة في طبقات الجو العليا، يقابلها تقدم تيار مداري رطب عبر منخفض البحر الأحمر ينتج من هذا الالتقاء حالة عدم استقرار جوي وأمطار واسعة النطاق تشمل مناطق واسعة من المملكة.

وأضاف: "تشمل هذه المناطق الشمالية الشرقية وحفر الباطن وحائل والمناطق الشرقية وشمال الوسطى والقصيم ومن ثم تتوسع لاحقاً لتؤثر على أجزاء واسعة من المملكة تشمل المرتفعات الجبلية من جازان وحتى منطقتي مكة والمدينة وأجزاء من الغربية والجنوبية الغربية ومناطق الرياض والشرقية.

وتابع بقوله: لا يستبعد الغزارة من جراء هذه الحالة الجوية، ويرافقها مرتفع جوي سيبيري يعمل على غلق الرطوبة وعدم مغادرتها للجزيرة العربية، مما ينتج من ذلك زيادة فعالية جوية على أجزاء واسعة من المملكة خاصة أواسطها وشرقها وأجزاء من غربها، ومن المتوقع أن تكون مياه البحر الأحمر مضطربة بشدة خلال الفترة القادمة وعلى وجه الخصوص ووسطه وجنوبه.خبير الطقس حالة مطرية علي الحربي