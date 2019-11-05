أوبك : اكتتاب أرامكو سيحقق نجاحًا هائلًا

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، محمد باركيندو، أن طرح أرامكو للاكتتاب سيشكل نجاحًا هائلًا.

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وفي سياق آخر قال باركيندو إن المنظمة تؤيد بشكل كامل اتفاق باريس حول التغير المناخي، وذلك بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها قدمت أوراق انسحاب بلادها من الاتفاق.

وقال باركيندو خلال إطلاق أوبك لتقرير آفاق النفط العالمي إن ”أوبك ملتزمة بشكل كامل باتفاق باريس“.