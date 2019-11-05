شكرا لقرائتكم سقوط حمولة شاحنة يعرقل المرور بجسر الجامعة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-05 سقوط حمولة شاحنة يعرقل المرور بجسر الجامعة في جدة متابعات الخليج 365 - جدة تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تساقط حمولة من شاحنة أثناء سيرها في محافظة جدة. Advertisements وتسبب الحادث في عرقلة الحركة المرورية على طريق الحرمين ”جسر الجامعة باتجاه الجنوب”. وأوضح المركز الوطني أنه تم إبلاغ الجهات المسؤولة والعمل جارٍ على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.







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