حكايا مسك تعقد لقاءً تعريفياً.. وتستعرض تفاصيل الرحلة التفاعلية

2019-11-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، لقاءً تعريفياً مخصص لوسائل الإعلام حول مبادرة “حكايا مسك 2019” التي تنطلق اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي، حيث سيشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وقال زياد الشبل مدير مشروع “حكايا مسك” خلال حديثه في اللقاء التعريفي الذي عقد مساء أمس في مقر الفعالية: إن أبرز ما يميز النسخة الجديدة من “حكايا مسك” هي الرحلة التفاعلية، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال الإنتاج المرئي وصناعة الأفلام.

استقطاب المواهب

وأشار الشبل إلى أن مبادرة “حكايا مسك”، التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة فــي مختلف المجالات الإبداعية.

أقسام حكايا

وبين مدير مشروع “حكايا مسك” خلال اللقاء التعريفي المخصص لوسائل الإعلام أن الفعالية تشتمل على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.

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1610 ورش عمل

وأكد الشبل أن “حكايا مسك” في نسختها الجديدة ستقدم نحو 360 ورشة عمل، مبيناً أن الفعالية قدمت نحو 1250 ورشة عمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي سيزيد من إجمالي الورش المقدمة إلى 1610 ورش عمل متنوعة ما بين الكتابة، الرسم، الإنتاج، والإنيميشن، مشيراً إلى أن الجديد في ورش العمل هو الطابع التفاعلي، إذ ستنقل حكايا مسك 2019 زوارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد بمشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى، مضيفاً: “تتنوع ورش العمل في “حكايا مسك” لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد، والتي تقدمها عدة شركات وأكاديميات مختصة، بحيث يتاح للزوار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعد مخصصة للمتفرجين”.

تمكين الشباب

ونوه الشبل إلى أن برنامج “حكايا مسك” مبني على خطة إبداعية مدروسة تعمل على تمكين الشباب من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعياً.

وأضاف “يسعى برنامج حكايا مسك إلى تقديم الموروث الثقافي السعودي بتقنيات تتوافق مع العصر الحديث، وتشجيع الشباب المبدع على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم على الطرق المبتكرة لذلك”.

حكايا الميدان

وقال زياد الشبل: إن “حكايا مسك” ستشهد انعقاد جلسات حوارية مع رجال الإطفاء والمرور وكذلك المسعفين، في منصة حوارية تفاعلية بعنوان “حكايا الميدان”، وسيستمع الزوار عبر هذه المنصة على كل القصص المبنية على أحداث واقعية بأسلوب تفاعلي بين المتحدث والجمهور.

وبين الشبل أن حكايا الميدان ستجمع عدداً من موظفي المرور والإسعاف والدفاع المدني بجمهور حكايا ليشاركوهم حكايا لا مثيل لها من كواليس عملهم وبطولاتهم بحيث يروي يومياً ضيف مختلف إحدى القصص التي لا تنسى.