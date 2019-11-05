شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إصابات بحادثة مرورية على طريق الليث.. منها اثنتان حرجتان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس (الإثنين) بلاغاً يفيد بتصادم سيارتين بطريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 5 إصابات، منها اثنتان حرجتان و3 إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس (الإثنين) بلاغاً يفيد بتصادم سيارتين بطريق الليث قبل نقطة تفتيش الكعكية وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني علي السلمي. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 5 إصابات، منها اثنتان حرجتان و3 إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 إصابات بحادثة مرورية على طريق الليث.. منها اثنتان حرجتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.