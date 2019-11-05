السعودية | حكايا مسك 2019 تنطلق في الرياض بمشاركة المبدعين

شكرا لقرائتكم حكايا مسك 2019 تنطلق في الرياض بمشاركة المبدعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، الثلاثاء، مبادرة "حكايا مسك 2019"، ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي، حيث سيشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وتهدف مبادرة "حكايا مسك"، التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

وتتيح "حكايا مسك" للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم والتعرف على آخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيا، وتشجع الفعاليات الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

حكايا تتحول إلى مشاهد حية

وتتميز "حكايا 2019" عن النسخ السابقة، بالربط والتكامل، حيث تخطو الفعالية نحو عالم التوثيق بمفهوم جديد في فضاء متكامل لعالم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتجسيد الأفكار إلى واقع ملموس، وتربط "حكايا مسك 2019" جميع الحكايا السابقة ببعضها، فتتحول كل الأفكار والرسومات والنصوص إلى مشاهد حية.

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وأوضح مدير مشروع "حكايا مسك"، زياد الشبل، أن أبرز ما يميز النسخة الجديدة هي الرحلة التفاعلية، حيث تقدم "حكايا مسك" رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تحول الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

وأشار الشبل إلى أن "حكايا مسك 2019" تنقل زوارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد بمشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى، مضيفاً: "تتنوع ورش العمل في "حكايا مسك" لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد التي تقدمها عدة شركات وأكاديميات مختصة، بحيث يتاح للزوار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعدة مخصصة للمتفرجين.

وتشتمل الفعالية على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، وما قبل الإنتاج، والإنتاج، وما بعده، والمنتج الصغير، وسوق حكايا، والمنصة، وحكايا إعلام، وعربات الطعام، وحكايا تك، وفقرات خطوات، والجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.

وتأتي الفعالية في ظل حرص مركز مبادرات "مسك" الخيرية وموسم الرياض على الاهتمام بالإبداع، وتوفير المنصات المختلفة التي تكتشف وتنمي وتمكن الشباب من الجنسين، وترعى قدراتهم المتصاعدة، ومواكبتهم للتطورات التقنية.