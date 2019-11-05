، حرم أمير الرياض ترعى حفل الزواج الجماعي الرابع لفتيات "إنسان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن خادم الحرمين الشريفين أولى الأيتام جل اهتمامه ورعايته

أشادت حرم أمير منطقة الرياض، نورة بنت محمد بن سعود، بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات والجهات الخيرية، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت: ذلك ليس بمستغرب على مؤسس جمعية إنسان الذي أولى الأيتام جل اهتمامه ورعايته، منذ انطلاقتها الأولى قبل نحو 20 عامًا إلى أن أصبحت الجمعية صرحًا خيريًا بارزًا، تقدم الرعاية والخدمات المتميزة لفئة عزيزة في المجتمع.

وقدمت شكرها لكل من ساهم بدعم هذا الزواج المبارك من أفراد وجهات، مؤكدة أن فكرة الزواج الجماعي فرحة جماعية رائعة، من شأنها إدخال الفرحة والسرور إلى نفوس المستفيدين، وإحساس جميل تستشعره الأسر والأمهات، وتدل على تكاتف وتعاضد أفراد المجتمع الواحد .

جاء ذلك خلال رعايتها لحفل زواج فتيات إنسان الرابع، بحضور عدد من سيدات المجتمع، وحرم أعضاء مجلس الإدارة وكبار الداعمات والكفالات بجمعية إنسان .

وقالت د. شعيع مهل العتيبي مساعد المدير العام للشؤون النسائية: هذا الحفل البهيج يزدان بزفاف 161عروسًا من فتيات "إنسان" ليشقن طريقهن في الحياة، ويكن أمهات المستقبل، ويشكل الزواج الجماعي وثبة كبيرة لترسيخ معاني التعاون والتآزر التي يدعو لها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين في ظل حكومتنا الرشيدة.

وأضافت: العمل الخيري الإنساني والجهد الاجتماعي في جمعية "إنسان" يتلقى كل الدعم من أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة ـ رئيس اللجنة التنفيذية، ويتجسد في عمل مؤسسي منظم، ويتبلور هذه الليلة في حفل الزواج الجماعي الرابع لفتيات إنسان، وهذا العمل يعزز البر بمختلف أشكاله وصوره، ويمثل وعي المجتمع وأفراده بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أوطانهم ومجتمعهم.

وأردفت: تكاليف هذا الحفل قد مولت ودعمت من فاعل خير رفض الإفصاح عن اسمه. فهنيئاً له ما قدم من دعم وما أعطى وشجع وآزر. و لقد تحقق الدعم لمبادرة الزواج الجماعي كسلسلة من دعم المتبرع استمرت لأربعة أعوام متتالية .

وقدمّت شكرها وتقديرها للأميرة نورة بنت محمد بن سعود على رعايتها حفل زواج فتيات إنسان، كما شكرت الحضور على تلبيتهن الدعوة، والجهات الداعمة والإعلاميات، والداعمات والمشاركات.

وشهد الحفل تقديم عرض فيلم وثائقي عن مراحل ومسيرة الجمعية في دعم الزواج الجماعي لفتيات إنسان في نسخه المتتالية .

وألقت إحدى الفتيات المشاركات كلمة العرائس، وعبّرت فيها مشاعر السعادة وسرورها وزميلاتها بهذه الأمسية البهيجة، وقالت: مشاعر الفرح تفيض بنا ونحن نبدأ فيها مسيرة حياة جديدة، وقد اكتملت فرحتنا وسعادتنا بهذا اليوم، حين سخر الله لنا من أهل الخير من شاطرنا فرحتنا وقدم الدعم لنا، فجعل هذه الليلة من أجمل الليالي التي لن ننساها.

وأضافت: دعوة خالصة من القلوب لفاعل الخير الذي أبهجنا وجعل زواجنا جميلاً ومميزاً بحضوركم، ودعوة من قلبي لسمو الأميرة نورة التي رغم مشاغلها، إلا أنها جعلت ليلتنا مضيئة بتشريفها، وجميلة بحضورها، ودعوة أخرى لجمعية إنسان التي احتضنتني طفلة صغيرة وعوضتني عن غياب والدي، وها هي اليوم تحتفل بي عروساً بينكم.

وكرمت الأميرة "نورة" الجهات الداعمة والمشاركين، وعرائس إنسان، حيث تم زفاف 161 فتاة، وتقديم مبلغ مالي لكل عروسة، إضافة إلى طقم ذهب. كما قدمت الجمعية درعًا تذكاريًا لراعية حفل الزواج الجماعي الرابع بجمعية إنسان.

حرم أمير الرياض حفل الزواج الجماعي فتيات "إنسان"