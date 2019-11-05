، بالصور "السحر الأزرق" يغزو العالم بمشاهد مذهلة.. هنا التفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف موقع "أجورا" البريطاني للتصوير الفوتوغرافي، عن اختيار لون العام المسيطر في مسابقات التصوير، وهو اللون الأزرق الذي يأتي من السماء، وينتشر في كل مكان مذهل في الأرض؛ وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وستقام مسابقة عالمية يوم 21 نوفمبر الجاري بجوائز تُقَدّر بآلاف الدولارات مخصصة للفائزين،

وأوضحت اللجنة أن الصور المذهلة التي الْتقطها المُصَوّرون من جميع بقاع العالم هي مثل: العصفور الأزرق، وسمكة باراكودا، وحركة حوت ينبثق من داخل المياه إلى السطح، وأجسام زرقاء غامضة، والبحار الزرقاء بالقرب من الشواطئ الرملية؛ ناهيك عن القوارب الرأسية وهي تطفو فوق الماء.

وشملت القائمة النهائية 50 مشاركًا تم اختيارهم من بين 18 ألف مصوّر من 80 دولة.

وقال متحدث باسم موقع "أجورا": يَسهُل علينا نسيان مدى تعدد وتنوع عالمنا خلال انشغالنا بحياتنا اليومية؛ بَيْد أنه يمكن لخطوة للوراء وملاحظة اختلافاتنا البشرية وفروقات الأماكن والحيوانات المختلفة التي نعيش فيها؛ أن تؤكد لنا مدى جمال عالمنا بالفعل.

السحر الأزرق اللون الأزرق