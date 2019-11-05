وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية 1441 بالقوات المسلحة .. رابط منصة التوظيف للرجال والنساء

ضمن الوظائف الشاغرة المعلن عنها للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية، تأتي وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية 1441 بالقوات المسلحة السعودية، والذي يتم عليها وفق المسميات الوظيفية والشروط المطلوبة للوظائف عبر رابط منصة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية 1441

إن الوظائف الشاغرة تتطلب أن يكون المتقدم أو المتقدم لديه خبرة مناسبة للعمل، ووفق قانون الخدمة المدنية فلابد من توافر الشروط العامة للتعيين بالوظائف الحكومية، والتقديم عبر منصة التوظيف الإلكترونية، باختيار المسمى الوظيفي المطلوب التقديم عليه، واتباع خطوات القبول والتسجيل بالموقع.

شروط تقديم الإدارة العامة للخدمات الطبية

حيث يتطلب الوظائف الشاغرة الشروط العامة بنظام الخدمة المدنية وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون بالغ 18 عام من العمر

أن يكون لائق طبيا

حسن السير والأخلاق

ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو قصاص

حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب للمسمى الوظيفي

الحصول على اختبارات كفايات حال طلبها للوظيفة

المسميات الوظيفية المتاحة

تتطلب الوظائف الشاغرة في المتقدم أن يكون قادر على الأداء، ولديه خبرة، والمسميات الوظيفية المتاحة:

مشغل معدات غسيل

فني

مسئول غسيل

مساعد طباخ

ممرضة

صيدلي

ومن الدخول على رابط التقديم تحدون المسمى الوظيفي ويعقبه ما يتطلب من شروط للتقديم والخبرات المطلوبة للعمل، وكافة التفاصيل التي ترغبون في معرفتها، حيث لم يحدد موعد فتح باب التسجيل أو انتهائه.