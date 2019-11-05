فوجئوا بقرار لبيع شققهم في مزاد علني.. تفاصيل تعرض 30 سعودي لعملية احتيال في مكة

أصدرت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة حكما لصالح 30 سعوديا تعرضوا لخداع واحتيال من صاحب شركة خاصة في بناء وبيع شقق التمليك في حي العوالي.

وقررت المحكمة إبطال الرهن على المبنى السكني المباع شقق تمليك لمواطنين وتبين أن الرهن حدث بعد ثلاث سنوات من بيع الشقق للملاك.

وحسب “عكاظ” فوجئ المتضررون في وقت سابق بمكتب تثمين يقوم بتصوير البناية في حي العوالي ويسأل عن مكوناتها وتفاصيلها وتصدى له الملاك بسؤاله عن طبيعة مهمة المكتب وأفادهم الموظف بأن صاحب البناية عليه مطالبات مالية وأن العمارة محجوزة للعرض في مزاد علني.

وقال الملاك إن صاحب الشركة درج على بناء عمائر من خلال مساهمات الراغبين في تملك الشقق واستلام مبالغ منهم مقدما على أن يتم استكمال المتبقي بعد الفراغ من البناء.

وأضافوا أنهم سددوا مبالغ لصاحب الشركة ووقعوا عقودا رسمية مقابل أن يتولى المالك مهمة الإفراغ بالمحكمة، غير أنهم فوجئوا بمماطلته في الإفراغ بحجة عدم انتهاء الإجراءات الرسمية في البلدية، وبعد مضي خمس سنوات من المطالبات توارى المالك عن الأنظار هاربا إلى خارج البلاد.