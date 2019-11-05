أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حكما لصالح عضو هيئة تدريس بجامعة الطائف وأبطلت قرارا لوزير التعليم السابق نص على طي قيده قبل أكثر من عام.
وبحسب “عكاظ”، فإن المحكمة أصدرت قرارها أمس بإعادة الأستاذ الجامعي إلى عمله وإلغاء قرار الوزير بالمصادقة على المحضر السادس في جامعة الطائف بطي قيد الأكاديمي وإنهاء خدماته، وتبين أن المحضر لا يوجد فيه أي مرفقات من المستندات غير كشف حضور أعضاء مجلس الجامعة مع التوقيع.
وتوالت أمس التهاني والتبريكات للأكاديمي خصوصا من طلابه الذين غمرتهم الفرحة بعودة أستاذهم لما اتصف به من خلق رفيع وخبرة أكاديمية واسعة في تخصصه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاء خدماته بعام.. المحكمة تعيد أستاذ جامعي بـ الطائف وهذا ما اكتشفته وأبطل قرار وزير التعليم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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