السعودية اليوم / مدير جامعة طيبة يدشن السكن الجامعي للطالبات بفرع الجامعة بمحافظة العلا



المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

دشن معالي مدير جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني اليوم، السكن الجامعي للطالبات بمحافظة العلا والذي يستوعب 190 طالبة.

كما دشن المعسكر التدريبي لنادي الجوالة وذلك خلال زيارته للفرع، بحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر النزهة، والمشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي و عمداء الكليات بالفرع.

وأوضح معاليه أن الزيارة تأتي استمراراً في تطبيق والتزام الجامعة بخطتها الاستراتيجية للتطوير والتحسين من خدماتها بمختلف فروعها ولما تشهده محافظة العلا من نمو وتطور متسارع, كون الجامعة شريك في التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ م.

عقب ذلك تجول معاليه داخل مباني الجامعة, مطلعاً على القاعات الدراسية والمعامل التي تم توفيرها مؤخراً للفرع, وعلى سير العملية التعليمية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

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13:50ت م

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