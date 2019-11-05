السعودية اليوم / تعليم الخرج والأحوال المدنية يطلقان حملة "هويتي انتمائي" في مدارس المرحلة الثانوية للبنات



السيح 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم، حملة بالتعاون مع مكتب الأحوال المدنية النسوي بالخرج، تحت عنوان "هويتي انتمائي"، وذلك في مدارس المرحلة الثانوية للبنات.

ودُشنت الحملة في مقر الثانوية الرابعة بمدينة السيح بحضور مديرة مكتب الأحوال المدنية النسوي هدى بنت عبدالرحمن العمري وعدد من القيادات النسائية بتعليم الخرج.

وتهدف الحملة التي تستمر شهرين إلى التعريف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة والتوعية بأهميتها كإثبات شخصي، وضرورة المحافظة عليها.

وستقوم الحملة بزيارات لمدارس المرحلة الثانوية للبنات التابعة لقطاعات تعليم الخرج لخدمة المستفيدات وتقديم خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

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13:47ت م

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