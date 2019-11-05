السعودية اليوم / محلي ينبع يطلع على مشروعات المياه والصرف الصحي



ينبع 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

رأس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، اجتماع المجلس المحلي الثاني للدورة الخامسة، بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي، وذلك في صالة الاجتماعات بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس المجلس أهمية ما يطرح من موضوعات تخص التنمية بالمحافظة ومراكزها، منوهاً بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

من جهته، استعرض أمين المجلس نايف الربياوي جدول الأعمال الذي تضمن عرض مرئي مقدم من إدارة خدمات المياه بينبع، اشتمل على خطة تشغيل شبكة المياه بمدينة ينبع واحتياجات المحافظة من مشاريع المياه ومناقشة أعمال ومشاريع الصرف الصحي وحاجة المواطنين لاستكمال تمديدات شبكات وخطوط الصرف الصحي في الأحياء والمخططات التي لم تستكمل فيها الخدمة.

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13:47ت م

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