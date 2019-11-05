

بريدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي يرافقه مساعده المهندس عبداللطيف الخطيب ، وفريق العمل في احتفالات اليوم الوطني بالأمانة الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير الختامي للأعمال والجهود المنفذة باليوم الوطني الـ89، كما تضمن التقرير الخدمات البلدية المبذولة في تحسين وتجميل الطرق والمرافق العامة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي بذلتها أمانة المنطقة ، مشيدًا بجهود أمين المنطقة المهندس محمد المجلي وجميع زملائه؛ لما حققوه من تميز كبير في اليوم الوطني, مشيرًا إلى أن الجميع يلمس تلك الجهود والإنجازات المتوالية في جميع المجالات.

وأكد سموه على عظم وأهمية هذه المناسبة التاريخية في نفوس أفراد الشعب السعودي كافة لما يحمله اليوم الوطني للمملكة الكثير من المعاني السامية والنبيلة لجميع أبناء الوطن الغالي ، يستشعرون معه الإرث العظيم لوطنهم وما حققه من إنجازات في شتى المجالات منذ التأسيس على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ.

وأعرب المهندس المجلي من جانبه ، عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال ، الذي حمل في طياته مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.

// انتهى //

13:46ت م

0076





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتسلم تقرير أمانة المنطقة للأعمال المنفذة باليوم الوطني الـ89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.