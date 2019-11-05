السعودية اليوم / المجلس الوزاري العربي للكهرباء يعقد دورته في القاهرة



القاهرة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة (13) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بدولة ليبيا المهندس عبد المجيد محمد حمزة خلفًا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت الدكتور خالد على الفاضل، وبحضور عددٍ من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.

ورأس وفد المملكة العربية

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي ،نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعَّال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي.

كما تم بحث العديد من الموضوعات الأخرى، ومنها دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، إضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.

// انتهى //

13:40ت م

0073



القاهرة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة (13) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بدولة ليبيا المهندس عبد المجيد محمد حمزة خلفًا لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت الدكتور خالد على الفاضل، وبحضور عددٍ من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي ،نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعَّال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الوطن العربي.كما تم بحث العديد من الموضوعات الأخرى، ومنها دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، إضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.// انتهى //13:40ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الوزاري العربي للكهرباء يعقد دورته في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.