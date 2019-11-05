السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" و "جامعة المجمعة" توقعان مذكرة تعاون لخدمة العمل الدعوي



الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة المجمعة، وذلك في إطار إيجاد تعاون استراتيجي في مجالات متعددة يمكن من خلالها تبادل المعلومات والآراء، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، إضافة إلى التعاون في تنفيذ الخدمات الاستشارية والتقنية، وتوفير الخدمات المساندة.

ووقع المذكرة من جانب الوزارة معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ومن جانب جامعة المجمعة معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، بحضور عدد من القيادات بالوزارة والجامعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد: إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما

الله ــ تقوم بعمل مبارك في خدمة الإسلام والمسلمين ممثلة بهذه الوزارة وغيرها من أجهزة الدولة، مضيفاً أن الوزارة لها مجالات متعددة من أهمها خدمة بيوت الله، والقيام بها وصيانتها وتهيئتها، والدعوة إلى الله وفق منهج وسطي معتدل، منوهاً بالدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة ــ حفظهم الله ــ لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة، التي ساهمت في تميزها بجميع أعمالها ومناشطها.

وأوضح معالي نائب الوزير ابن سعيد أن الوزارة ترحب بهذا التعاون الذي يصب في مصلحة العمل الإسلامي والاستفادة من إمكانيات جامعة المجمعة، التي لها أثر طيب في المجتمع، لافتاً إلى حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لخدمة أعمال الوزارة، ومن ذلك التعاون مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة لثقتها المطلقة بها لما تضمه من كوادر وطنية عالية، وخبرات عالمية، ومنها جامعة المجمعة التي استطاعت إثبات وجودها بمشاريعها الكبرى.

من جانبه، قدم معالي مدير جامعة المجمعة شكره للوزارة ممثلة بمعالي الوزير آل الشيخ على تفعيل الشراكات بين الأجهزة الحكومية المختلفة ، مستعرضاً رسالة الجامعة في خدمة المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعنى بالجانب التقني، وأنها تصنف من أفضل الجامعات

ونوه معاليه بالدعم المنقطع النظير الذي تلقاه الجامعة من الدولة ــ رعاها الله ــ لتحقيق رسالتها في تعليم أبنائنا الطلاب وصقل مواهبهم ، مؤملاً أن يكون هذا التعاون مع الوزارة لبنة خير في تطوير العمل الدعوي بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وعبر معاليه عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية لتقديم ما تملك الجامعة من معرفة وخبرات لخدمة الوطن من خلال قطاعاته المختلفة، ومن ذلك ما سيتم من تعاون مع جامعتنا ووزارتكم الموقرة لخدمة العمل الإسلامية في كل مجالاته.

// انتهى //

13:38ت م

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الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسوقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة المجمعة، وذلك في إطار إيجاد تعاون استراتيجي في مجالات متعددة يمكن من خلالها تبادل المعلومات والآراء، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، إضافة إلى التعاون في تنفيذ الخدمات الاستشارية والتقنية، وتوفير الخدمات المساندة.ووقع المذكرة من جانب الوزارة معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ومن جانب جامعة المجمعة معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، بحضور عدد من القيادات بالوزارة والجامعة.وبهذه المناسبة، قال معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد: إن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهماالله ــ تقوم بعمل مبارك في خدمة الإسلام والمسلمين ممثلة بهذه الوزارة وغيرها من أجهزة الدولة، مضيفاً أن الوزارة لها مجالات متعددة من أهمها خدمة بيوت الله، والقيام بها وصيانتها وتهيئتها، والدعوة إلى الله وفق منهج وسطي معتدل، منوهاً بالدعم منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة ــ حفظهم الله ــ لأعمال وبرامج الوزارة المتنوعة، التي ساهمت في تميزها بجميع أعمالها ومناشطها.وأوضح معالي نائب الوزير ابن سعيد أن الوزارة ترحب بهذا التعاون الذي يصب في مصلحة العمل الإسلامي والاستفادة من إمكانيات جامعة المجمعة، التي لها أثر طيب في المجتمع، لافتاً إلى حرص ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لخدمة أعمال الوزارة، ومن ذلك التعاون مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة لثقتها المطلقة بها لما تضمه من كوادر وطنية عالية، وخبرات عالمية، ومنها جامعة المجمعة التي استطاعت إثبات وجودها بمشاريعها الكبرى.من جانبه، قدم معالي مدير جامعة المجمعة شكره للوزارة ممثلة بمعالي الوزير آل الشيخ على تفعيل الشراكات بين الأجهزة الحكومية المختلفة ، مستعرضاً رسالة الجامعة في خدمة المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعنى بالجانب التقني، وأنها تصنف من أفضل الجامعات السعودية في تفعيل التقنية في كافة أعمالها، وجميع العاملين في هذا المجال هم من أبناء الوطن.ونوه معاليه بالدعم المنقطع النظير الذي تلقاه الجامعة من الدولة ــ رعاها الله ــ لتحقيق رسالتها في تعليم أبنائنا الطلاب وصقل مواهبهم ، مؤملاً أن يكون هذا التعاون مع الوزارة لبنة خير في تطوير العمل الدعوي بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.وعبر معاليه عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية لتقديم ما تملك الجامعة من معرفة وخبرات لخدمة الوطن من خلال قطاعاته المختلفة، ومن ذلك ما سيتم من تعاون مع جامعتنا ووزارتكم الموقرة لخدمة العمل الإسلامية في كل مجالاته.// انتهى //13:38ت م0072

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.